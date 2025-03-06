通貨 / UCIB
UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T
27.6199 USD 0.7200 (2.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UCIBの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり27.3100の安値と27.6199の高値で取引されました。
ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Tダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
27.3100 27.6199
1年のレンジ
22.0600 29.1800
- 以前の終値
- 26.8999
- 始値
- 27.4100
- 買値
- 27.6199
- 買値
- 27.6229
- 安値
- 27.3100
- 高値
- 27.6199
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 2.68%
- 1ヶ月の変化
- 1.50%
- 6ヶ月の変化
- -2.23%
- 1年の変化
- 6.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K