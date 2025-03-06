クォートセクション
通貨 / UCIB
UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T

27.6199 USD 0.7200 (2.68%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UCIBの今日の為替レートは、2.68%変化しました。日中、通貨は1あたり27.3100の安値と27.6199の高値で取引されました。

ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) Tダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.3100 27.6199
1年のレンジ
22.0600 29.1800
以前の終値
26.8999
始値
27.4100
買値
27.6199
買値
27.6229
安値
27.3100
高値
27.6199
出来高
7
1日の変化
2.68%
1ヶ月の変化
1.50%
6ヶ月の変化
-2.23%
1年の変化
6.23%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K