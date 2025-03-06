CotizacionesSecciones
Divisas / UCIB
UCIB: ETRACS UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity Index (CMCI) T

27.6199 USD 0.7200 (2.68%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UCIB de hoy ha cambiado un 2.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.3100, mientras que el máximo ha alcanzado 27.6199.

Rango diario
27.3100 27.6199
Rango anual
22.0600 29.1800
Cierres anteriores
26.8999
Open
27.4100
Bid
27.6199
Ask
27.6229
Low
27.3100
High
27.6199
Volumen
7
Cambio diario
2.68%
Cambio mensual
1.50%
Cambio a 6 meses
-2.23%
Cambio anual
6.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B