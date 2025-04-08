Dövizler / UCAR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UCAR: U Power Limited
2.06 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UCAR fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.03 ve Yüksek fiyatı olarak 2.07 aralığında işlem gördü.
U Power Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UCAR haberleri
- U Power partners with Chia Tai, ICBC Thai for agricultural drones
- U Power to build 50 battery-swapping stations in Hong Kong
- U Power signs deal with IoTex for blockchain-backed asset purchase
- U Power enters Singapore market with new electric service provider deal
- U Power signs MOU with Beijing Foton for battery-swapping vehicles
- U Power signs first ESP agreement in Macau for EV battery swapping
- U Power Announces Official Entry into Web 3.0, Ushering in the Next Era of Battery Swapping Solutions
- U Power Announces Plan to Install 55 Smart Battery-Swapping Stations in Hong Kong Aiming to Create a Zero-Carbon EV Charging Ecosystem
- U Power Provides Business Update and Outlines Key Objectives for 2025 and Beyond
- U Power Limited Receives "Beyond Impact Award" at the 5th BEYOND International Technology Innovation Expo in Macau
- U Power Limited Announces Filing of 2024 Annual Report with the U.S. Securities and Exchange Commission
- U Power Launches Southeast Asia's First Battery Swap Station, Stock Surges - U Power (NASDAQ:UCAR)
Günlük aralık
2.03 2.07
Yıllık aralık
1.80 9.43
- Önceki kapanış
- 2.06
- Açılış
- 2.06
- Satış
- 2.06
- Alış
- 2.36
- Düşük
- 2.03
- Yüksek
- 2.07
- Hacim
- 10
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 4.04%
- 6 aylık değişim
- -18.90%
- Yıllık değişim
- -71.70%
21 Eylül, Pazar