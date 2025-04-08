Währungen / UCAR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UCAR: U Power Limited
2.06 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UCAR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.03 bis zu einem Hoch von 2.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die U Power Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UCAR News
- U Power partners with Chia Tai, ICBC Thai for agricultural drones
- U Power to build 50 battery-swapping stations in Hong Kong
- U Power signs deal with IoTex for blockchain-backed asset purchase
- U Power enters Singapore market with new electric service provider deal
- U Power signs MOU with Beijing Foton for battery-swapping vehicles
- U Power signs first ESP agreement in Macau for EV battery swapping
- U Power Announces Official Entry into Web 3.0, Ushering in the Next Era of Battery Swapping Solutions
- U Power Announces Plan to Install 55 Smart Battery-Swapping Stations in Hong Kong Aiming to Create a Zero-Carbon EV Charging Ecosystem
- U Power Provides Business Update and Outlines Key Objectives for 2025 and Beyond
- U Power Limited Receives "Beyond Impact Award" at the 5th BEYOND International Technology Innovation Expo in Macau
- U Power Limited Announces Filing of 2024 Annual Report with the U.S. Securities and Exchange Commission
- U Power Launches Southeast Asia's First Battery Swap Station, Stock Surges - U Power (NASDAQ:UCAR)
Tagesspanne
2.03 2.07
Jahresspanne
1.80 9.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.06
- Eröffnung
- 2.06
- Bid
- 2.06
- Ask
- 2.36
- Tief
- 2.03
- Hoch
- 2.07
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 4.04%
- 6-Monatsänderung
- -18.90%
- Jahresänderung
- -71.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K