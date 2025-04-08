КотировкиРазделы
Валюты / UCAR
Назад в Рынок акций США

UCAR: U Power Limited

2.08 USD 0.03 (1.46%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UCAR за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.01, а максимальная — 2.08.

Следите за динамикой U Power Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости UCAR

Дневной диапазон
2.01 2.08
Годовой диапазон
1.80 9.43
Предыдущее закрытие
2.05
Open
2.05
Bid
2.08
Ask
2.38
Low
2.01
High
2.08
Объем
57
Дневное изменение
1.46%
Месячное изменение
5.05%
6-месячное изменение
-18.11%
Годовое изменение
-71.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.