UCAR: U Power Limited
2.08 USD 0.03 (1.46%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UCAR за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.01, а максимальная — 2.08.
Следите за динамикой U Power Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.01 2.08
Годовой диапазон
1.80 9.43
- Предыдущее закрытие
- 2.05
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.08
- Ask
- 2.38
- Low
- 2.01
- High
- 2.08
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- 1.46%
- Месячное изменение
- 5.05%
- 6-месячное изменение
- -18.11%
- Годовое изменение
- -71.43%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.