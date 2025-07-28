Dövizler / TXT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TXT: Textron Inc
83.62 USD 0.32 (0.38%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TXT fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.29 ve Yüksek fiyatı olarak 84.08 aralığında işlem gördü.
Textron Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TXT haberleri
- Textron Aviation, Citation Latitude için Starlink internet seçeneği ekliyor
- Textron Aviation adds Starlink internet option for Citation Latitude
- BAE Systems Supplies BvS10 Armored Vehicle to Sweden, Germany & UK
- HWM's Weakness in Transportation Market Prevails: What's the Road Ahead?
- Textron: Ugly Execution, Attractive Upside (NYSE:TXT)
- Embraer Wins 100 E195-E2 Aircraft Supply Order From Avelo Airlines
- Is Textron (TXT) a Great Value Stock Right Now?
- GE and BETA Partner to Strengthen Hybrid Electric Aviation Capabilities
- Will Commercial Aerospace Strength Continue to Drive Howmet's Growth?
- BAE Systems Supplies CV90 MkIV Combat Vehicle to Czech Army
- With Few Airline Stocks Forming Good Charts, Consider This Alternative
- Honeywell Witnesses Rise in Defense Sales: Can the Momentum Sustain?
- HEICO's Q3 Earnings Surpass Estimates, Sales Increase Y/Y
- Strength in Defense Aerospace Drives Howmet: Can the Momentum Sustain?
- Here's Why Textron (TXT) is a Strong Value Stock
- Zacks.com featured highlights Microsoft, Textron, Bank OZK and TransUnion
- TXT or RTX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should Value Investors Buy Textron (TXT) Stock?
- 4 Stocks With Robust Sales Growth Worth Adding to Your Portfolio
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- Defense Stocks Just Got Even More Expensive
- Why Textron (TXT) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Hexcel Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Decline Y/Y
- Kautex Textron secures order for EV battery housing from major automaker
Günlük aralık
83.29 84.08
Yıllık aralık
57.70 91.30
- Önceki kapanış
- 83.94
- Açılış
- 83.91
- Satış
- 83.62
- Alış
- 83.92
- Düşük
- 83.29
- Yüksek
- 84.08
- Hacim
- 1.964 K
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- 5.61%
- 6 aylık değişim
- 15.95%
- Yıllık değişim
- -4.68%
21 Eylül, Pazar