TXT: Textron Inc
83.94 USD 1.21 (1.46%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TXT hat sich für heute um 1.46% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.91 bis zu einem Hoch von 84.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Textron Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TXT News
Tagesspanne
82.91 84.06
Jahresspanne
57.70 91.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.73
- Eröffnung
- 82.99
- Bid
- 83.94
- Ask
- 84.24
- Tief
- 82.91
- Hoch
- 84.06
- Volumen
- 2.099 K
- Tagesänderung
- 1.46%
- Monatsänderung
- 6.01%
- 6-Monatsänderung
- 16.39%
- Jahresänderung
- -4.32%
