TXT: Textron Inc
83.43 USD 1.18 (1.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TXT за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.06, а максимальная — 84.42.
Следите за динамикой Textron Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
82.06 84.42
Годовой диапазон
57.70 91.30
- Предыдущее закрытие
- 82.25
- Open
- 82.52
- Bid
- 83.43
- Ask
- 83.73
- Low
- 82.06
- High
- 84.42
- Объем
- 3.271 K
- Дневное изменение
- 1.43%
- Месячное изменение
- 5.37%
- 6-месячное изменение
- 15.68%
- Годовое изменение
- -4.90%
