TXT: Textron Inc

83.43 USD 1.18 (1.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TXT за сегодня изменился на 1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.06, а максимальная — 84.42.

Следите за динамикой Textron Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости TXT

Дневной диапазон
82.06 84.42
Годовой диапазон
57.70 91.30
Предыдущее закрытие
82.25
Open
82.52
Bid
83.43
Ask
83.73
Low
82.06
High
84.42
Объем
3.271 K
Дневное изменение
1.43%
Месячное изменение
5.37%
6-месячное изменение
15.68%
Годовое изменение
-4.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.