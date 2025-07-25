Divisas / TXT
TXT: Textron Inc
82.73 USD 0.70 (0.84%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TXT de hoy ha cambiado un -0.84%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 82.68, mientras que el máximo ha alcanzado 84.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Textron Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TXT News
Rango diario
82.68 84.72
Rango anual
57.70 91.30
- Cierres anteriores
- 83.43
- Open
- 83.76
- Bid
- 82.73
- Ask
- 83.03
- Low
- 82.68
- High
- 84.72
- Volumen
- 4.411 K
- Cambio diario
- -0.84%
- Cambio mensual
- 4.48%
- Cambio a 6 meses
- 14.71%
- Cambio anual
- -5.70%
