FiyatlarBölümler
Dövizler / TVTX
Geri dön - Hisse senetleri

TVTX: Travere Therapeutics Inc

24.85 USD 0.66 (2.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TVTX fiyatı bugün 2.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.83 ve Yüksek fiyatı olarak 24.91 aralığında işlem gördü.

Travere Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TVTX haberleri

Günlük aralık
23.83 24.91
Yıllık aralık
12.91 28.69
Önceki kapanış
24.19
Açılış
24.34
Satış
24.85
Alış
25.15
Düşük
23.83
Yüksek
24.91
Hacim
6.438 K
Günlük değişim
2.73%
Aylık değişim
43.56%
6 aylık değişim
38.13%
Yıllık değişim
80.73%
21 Eylül, Pazar