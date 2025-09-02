Dövizler / TVTX
TVTX: Travere Therapeutics Inc
24.85 USD 0.66 (2.73%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TVTX fiyatı bugün 2.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.83 ve Yüksek fiyatı olarak 24.91 aralığında işlem gördü.
Travere Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TVTX haberleri
Günlük aralık
23.83 24.91
Yıllık aralık
12.91 28.69
- Önceki kapanış
- 24.19
- Açılış
- 24.34
- Satış
- 24.85
- Alış
- 25.15
- Düşük
- 23.83
- Yüksek
- 24.91
- Hacim
- 6.438 K
- Günlük değişim
- 2.73%
- Aylık değişim
- 43.56%
- 6 aylık değişim
- 38.13%
- Yıllık değişim
- 80.73%
21 Eylül, Pazar