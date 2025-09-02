Moedas / TVTX
TVTX: Travere Therapeutics Inc
24.03 USD 0.38 (1.61%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TVTX para hoje mudou para 1.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.59 e o mais alto foi 24.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Travere Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
23.59 24.33
Faixa anual
12.91 28.69
- Fechamento anterior
- 23.65
- Open
- 23.90
- Bid
- 24.03
- Ask
- 24.33
- Low
- 23.59
- High
- 24.33
- Volume
- 1.780 K
- Mudança diária
- 1.61%
- Mudança mensal
- 38.82%
- Mudança de 6 meses
- 33.57%
- Mudança anual
- 74.76%
