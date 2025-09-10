KurseKategorien
TVTX
TVTX: Travere Therapeutics Inc

24.18 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TVTX hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.84 bis zu einem Hoch von 24.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Travere Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

TVTX News

Tagesspanne
23.84 24.45
Jahresspanne
12.91 28.69
Vorheriger Schlusskurs
24.19
Eröffnung
24.34
Bid
24.18
Ask
24.48
Tief
23.84
Hoch
24.45
Volumen
165
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
39.69%
6-Monatsänderung
34.41%
Jahresänderung
75.85%
