TVTX: Travere Therapeutics Inc
24.18 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TVTX hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.84 bis zu einem Hoch von 24.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Travere Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
23.84 24.45
Jahresspanne
12.91 28.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.19
- Eröffnung
- 24.34
- Bid
- 24.18
- Ask
- 24.48
- Tief
- 23.84
- Hoch
- 24.45
- Volumen
- 165
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 39.69%
- 6-Monatsänderung
- 34.41%
- Jahresänderung
- 75.85%
