TVTX: Travere Therapeutics Inc

24.85 USD 0.66 (2.73%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TVTX a changé de 2.73% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.83 et à un maximum de 24.91.

Suivez la dynamique Travere Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
23.83 24.91
Range Annuel
12.91 28.69
Clôture Précédente
24.19
Ouverture
24.34
Bid
24.85
Ask
25.15
Plus Bas
23.83
Plus Haut
24.91
Volume
6.438 K
Changement quotidien
2.73%
Changement Mensuel
43.56%
Changement à 6 Mois
38.13%
Changement Annuel
80.73%
