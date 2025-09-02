通貨 / TVTX
TVTX: Travere Therapeutics Inc
24.19 USD 0.54 (2.28%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TVTXの今日の為替レートは、2.28%変化しました。日中、通貨は1あたり23.59の安値と24.33の高値で取引されました。
Travere Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
