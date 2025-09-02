통화 / TVTX
TVTX: Travere Therapeutics Inc
24.85 USD 0.66 (2.73%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TVTX 환율이 오늘 2.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.83이고 고가는 24.91이었습니다.
Travere Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TVTX News
일일 변동 비율
23.83 24.91
년간 변동
12.91 28.69
- 24.19
- 24.34
- 24.85
- 25.15
- 23.83
- 24.91
- 6.438 K
- 2.73%
- 43.56%
- 38.13%
- 80.73%
20 9월, 토요일