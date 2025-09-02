КотировкиРазделы
TVTX: Travere Therapeutics Inc

22.77 USD 0.24 (1.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TVTX за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.69, а максимальная — 23.65.

Следите за динамикой Travere Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.69 23.65
Годовой диапазон
12.91 28.69
Предыдущее закрытие
23.01
Open
23.01
Bid
22.77
Ask
23.07
Low
22.69
High
23.65
Объем
4.957 K
Дневное изменение
-1.04%
Месячное изменение
31.54%
6-месячное изменение
26.57%
Годовое изменение
65.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.