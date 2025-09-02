Валюты / TVTX
TVTX: Travere Therapeutics Inc
22.77 USD 0.24 (1.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TVTX за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.69, а максимальная — 23.65.
Следите за динамикой Travere Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TVTX
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Travere Therapeutics: Buy Rating On Back Of Filspari Expansion Towards FSGS (NASDAQ:TVTX)
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Travere Therapeutics stock
- Strength Seen in Travere (TVTX): Can Its 26.2% Jump Turn into More Strength?
- Travere: No AdCom, No Problem - Targeting Big Revenues With FSGS Approval (NASDAQ:TVTX)
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Travere Shares Are Trading Higher Wednesday: What's Going On? - Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock
- Jefferies reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock with $35 target
- Travere stock rises as FDA cancels advisory committee for Sparsentan
- Travere Therapeutics stock jumps as FDA cancels advisory committee for Filspari
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Travere Therapeutics stock hits 52-week high at 25.33 USD
- Why Top 4% Stock Travere Therapeutics Skyrocketed To A Three-Year High
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- FDA no longer requires advisory committee for Travere’s FSGS drug
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference Transcript
- Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Presents at Cantor Global Healthcare Conference 2025 Tra
- Travere Therapeutics stock maintains Buy rating on positive long-term data
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Travere Therapeutics, Inc. (TVTX) Presents at Citi's Biopharma Back to School
- Travere Therapeutics at Citi’s Biopharma Conference: Strategic Insights
Дневной диапазон
22.69 23.65
Годовой диапазон
12.91 28.69
- Предыдущее закрытие
- 23.01
- Open
- 23.01
- Bid
- 22.77
- Ask
- 23.07
- Low
- 22.69
- High
- 23.65
- Объем
- 4.957 K
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- 31.54%
- 6-месячное изменение
- 26.57%
- Годовое изменение
- 65.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.