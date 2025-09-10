Divisas / TVTX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TVTX: Travere Therapeutics Inc
23.65 USD 0.88 (3.86%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TVTX de hoy ha cambiado un 3.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.65, mientras que el máximo ha alcanzado 23.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Travere Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TVTX News
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Travere Therapeutics: Buy Rating On Back Of Filspari Expansion Towards FSGS (NASDAQ:TVTX)
- TVTX Stock Soars as FDA Waives Advisory Committee for Filspari sNDA
- H.C. Wainwright reitera calificación de compra para acciones de Travere Therapeutics
- H.C. Wainwright reiterates buy rating on Travere Therapeutics stock
- Strength Seen in Travere (TVTX): Can Its 26.2% Jump Turn into More Strength?
- Travere: No AdCom, No Problem - Targeting Big Revenues With FSGS Approval (NASDAQ:TVTX)
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Travere Shares Are Trading Higher Wednesday: What's Going On? - Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)
- H.C. Wainwright reitera calificación de Compra para acciones de Travere Therapeutics
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock
- Jefferies reitera calificación de Compra para acciones de Travere Therapeutics con objetivo de 35 dólares
- Jefferies reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock with $35 target
- Las acciones de Travere suben tras cancelación de comité asesor de la FDA para Sparsentan
- Travere stock rises as FDA cancels advisory committee for Sparsentan
- Las acciones de Travere Therapeutics suben tras cancelación del comité asesor de la FDA para Filspari
- Travere Therapeutics stock jumps as FDA cancels advisory committee for Filspari
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- Las acciones de Travere Therapeutics alcanzan un máximo de 52 semanas a 25,33 dólares
- Travere Therapeutics stock hits 52-week high at 25.33 USD
- Why Top 4% Stock Travere Therapeutics Skyrocketed To A Three-Year High
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- FDA no longer requires advisory committee for Travere’s FSGS drug
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
Rango diario
22.65 23.76
Rango anual
12.91 28.69
- Cierres anteriores
- 22.77
- Open
- 23.14
- Bid
- 23.65
- Ask
- 23.95
- Low
- 22.65
- High
- 23.76
- Volumen
- 4.591 K
- Cambio diario
- 3.86%
- Cambio mensual
- 36.63%
- Cambio a 6 meses
- 31.46%
- Cambio anual
- 72.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B