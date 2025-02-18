Dövizler / TUYA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas
2.61 USD 0.01 (0.38%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TUYA fiyatı bugün -0.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.56 ve Yüksek fiyatı olarak 2.62 aralığında işlem gördü.
Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TUYA haberleri
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- Jefferies raises Tuya stock price target to $3.60 on AIoT growth potential
- Tuya Inc. (TUYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tuya Q2 2025 sees steady earnings, slight revenue beat
- Tuya earnings matched, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Tuya sees strong Q1 2025 growth, AI initiatives boost
- Jefferies initiates coverage on Tuya stock with Buy rating, cites IoT leadership
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Julong: A By-The-Numbers Look Ahead Of Its IPO (Pending:JLHL)
- 3 China Stocks Soaring Over 50% YTD — While The S&P 500 Sinks - XPeng (NYSE:XPEV), Tuya (NYSE:TUYA), VNET Gr (NASDAQ:VNET)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Tuya: Lock In The Rapid Returns, Hold A House Position (NYSE:TUYA)
- AI-Powered Pet Wellness: Tuya Smart Integrates DeepSeek's Advanced Models - Tuya (NYSE:TUYA)
- Palantir, Netflix Lead 26 'Perfect' Stocks. See The Rest Here.
Günlük aralık
2.56 2.62
Yıllık aralık
1.46 4.63
- Önceki kapanış
- 2.62
- Açılış
- 2.59
- Satış
- 2.61
- Alış
- 2.91
- Düşük
- 2.56
- Yüksek
- 2.62
- Hacim
- 977
- Günlük değişim
- -0.38%
- Aylık değişim
- 1.16%
- 6 aylık değişim
- -13.00%
- Yıllık değişim
- 55.36%
21 Eylül, Pazar