Valute / TUYA
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas
2.61 USD 0.01 (0.38%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TUYA ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.62.
Segui le dinamiche di Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TUYA News
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- Jefferies raises Tuya stock price target to $3.60 on AIoT growth potential
- Tuya Inc. (TUYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tuya Q2 2025 sees steady earnings, slight revenue beat
- Tuya earnings matched, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Tuya sees strong Q1 2025 growth, AI initiatives boost
- Jefferies initiates coverage on Tuya stock with Buy rating, cites IoT leadership
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Julong: A By-The-Numbers Look Ahead Of Its IPO (Pending:JLHL)
- 3 China Stocks Soaring Over 50% YTD — While The S&P 500 Sinks - XPeng (NYSE:XPEV), Tuya (NYSE:TUYA), VNET Gr (NASDAQ:VNET)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Tuya: Lock In The Rapid Returns, Hold A House Position (NYSE:TUYA)
- AI-Powered Pet Wellness: Tuya Smart Integrates DeepSeek's Advanced Models - Tuya (NYSE:TUYA)
- Palantir, Netflix Lead 26 'Perfect' Stocks. See The Rest Here.
Intervallo Giornaliero
2.56 2.62
Intervallo Annuale
1.46 4.63
- Chiusura Precedente
- 2.62
- Apertura
- 2.59
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Minimo
- 2.56
- Massimo
- 2.62
- Volume
- 977
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- 1.16%
- Variazione Semestrale
- -13.00%
- Variazione Annuale
- 55.36%
21 settembre, domenica