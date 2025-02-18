QuotazioniSezioni
TUYA
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas

2.61 USD 0.01 (0.38%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TUYA ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.56 e ad un massimo di 2.62.

Segui le dinamiche di Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
2.56 2.62
Intervallo Annuale
1.46 4.63
Chiusura Precedente
2.62
Apertura
2.59
Bid
2.61
Ask
2.91
Minimo
2.56
Massimo
2.62
Volume
977
Variazione giornaliera
-0.38%
Variazione Mensile
1.16%
Variazione Semestrale
-13.00%
Variazione Annuale
55.36%
21 settembre, domenica