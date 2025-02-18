报价部分
货币 / TUYA
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas

2.61 USD 0.01 (0.38%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TUYA汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点2.56和高点2.62进行交易。

关注Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

TUYA新闻

日范围
2.56 2.62
年范围
1.46 4.63
前一天收盘价
2.62
开盘价
2.59
卖价
2.61
买价
2.91
最低价
2.56
最高价
2.62
交易量
977
日变化
-0.38%
月变化
1.16%
6个月变化
-13.00%
年变化
55.36%
21 九月, 星期日