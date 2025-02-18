货币 / TUYA
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas
2.61 USD 0.01 (0.38%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TUYA汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点2.56和高点2.62进行交易。
关注Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TUYA新闻
日范围
2.56 2.62
年范围
1.46 4.63
- 前一天收盘价
- 2.62
- 开盘价
- 2.59
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.56
- 最高价
- 2.62
- 交易量
- 977
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- -13.00%
- 年变化
- 55.36%
21 九月, 星期日