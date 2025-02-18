通貨 / TUYA
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas
2.61 USD 0.01 (0.38%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TUYAの今日の為替レートは、-0.38%変化しました。日中、通貨は1あたり2.56の安値と2.62の高値で取引されました。
Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clasダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TUYA News
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- Jefferies raises Tuya stock price target to $3.60 on AIoT growth potential
- Tuya Inc. (TUYA) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Tuya Q2 2025 sees steady earnings, slight revenue beat
- Tuya earnings matched, revenue topped estimates
- Earnings call transcript: Tuya sees strong Q1 2025 growth, AI initiatives boost
- Jefferies initiates coverage on Tuya stock with Buy rating, cites IoT leadership
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Julong: A By-The-Numbers Look Ahead Of Its IPO (Pending:JLHL)
- 3 China Stocks Soaring Over 50% YTD — While The S&P 500 Sinks - XPeng (NYSE:XPEV), Tuya (NYSE:TUYA), VNET Gr (NASDAQ:VNET)
- American Public Education Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Willdan Group, Broadcom, Walgreens Boots Alliance And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Ameresco (NYSE:AMRC), American Public Education (NASDAQ:APEI)
- Tuya: Lock In The Rapid Returns, Hold A House Position (NYSE:TUYA)
- AI-Powered Pet Wellness: Tuya Smart Integrates DeepSeek's Advanced Models - Tuya (NYSE:TUYA)
- Palantir, Netflix Lead 26 'Perfect' Stocks. See The Rest Here.
1日のレンジ
2.56 2.62
1年のレンジ
1.46 4.63
- 以前の終値
- 2.62
- 始値
- 2.59
- 買値
- 2.61
- 買値
- 2.91
- 安値
- 2.56
- 高値
- 2.62
- 出来高
- 977
- 1日の変化
- -0.38%
- 1ヶ月の変化
- 1.16%
- 6ヶ月の変化
- -13.00%
- 1年の変化
- 55.36%
21 9月, 日曜日