TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas

2.61 USD 0.01 (0.38%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TUYA de hoy ha cambiado un -0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.56, mientras que el máximo ha alcanzado 2.62.

Rango diario
2.56 2.62
Rango anual
1.46 4.63
Cierres anteriores
2.62
Open
2.59
Bid
2.61
Ask
2.91
Low
2.56
High
2.62
Volumen
977
Cambio diario
-0.38%
Cambio mensual
1.16%
Cambio a 6 meses
-13.00%
Cambio anual
55.36%
21 septiembre, domingo