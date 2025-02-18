КотировкиРазделы
Валюты / TUYA
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas

2.61 USD 0.01 (0.38%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TUYA за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.56, а максимальная — 2.62.

Следите за динамикой Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.56 2.62
Годовой диапазон
1.46 4.63
Предыдущее закрытие
2.62
Open
2.59
Bid
2.61
Ask
2.91
Low
2.56
High
2.62
Объем
977
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
1.16%
6-месячное изменение
-13.00%
Годовое изменение
55.36%
21 сентября, воскресенье