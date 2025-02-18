CotaçõesSeções
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas

2.61 USD 0.01 (0.38%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TUYA para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.56 e o mais alto foi 2.62.

Veja a dinâmica do par de moedas Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
2.56 2.62
Faixa anual
1.46 4.63
Fechamento anterior
2.62
Open
2.59
Bid
2.61
Ask
2.91
Low
2.56
High
2.62
Volume
977
Mudança diária
-0.38%
Mudança mensal
1.16%
Mudança de 6 meses
-13.00%
Mudança anual
55.36%
21 setembro, domingo