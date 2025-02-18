Moedas / TUYA
TUYA: Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas
2.61 USD 0.01 (0.38%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TUYA para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.56 e o mais alto foi 2.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Tuya Inc American Depositary Shares, each representing one Clas. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TUYA Notícias
Faixa diária
2.56 2.62
Faixa anual
1.46 4.63
- Fechamento anterior
- 2.62
- Open
- 2.59
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.56
- High
- 2.62
- Volume
- 977
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- 1.16%
- Mudança de 6 meses
- -13.00%
- Mudança anual
- 55.36%
21 setembro, domingo