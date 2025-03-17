FiyatlarBölümler
Dövizler / TSQ
TSQ: Townsquare Media Inc Class A

7.03 USD 0.16 (2.33%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TSQ fiyatı bugün 2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.86 ve Yüksek fiyatı olarak 7.15 aralığında işlem gördü.

TSQ fiyatı bugün 2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.86 ve Yüksek fiyatı olarak 7.15 aralığında işlem gördü.

TSQ haberleri

Günlük aralık
6.86 7.15
Yıllık aralık
6.47 10.79
Önceki kapanış
6.87
Açılış
6.87
Satış
7.03
Alış
7.33
Düşük
6.86
Yüksek
7.15
Hacim
148
Günlük değişim
2.33%
Aylık değişim
-1.13%
6 aylık değişim
-13.00%
Yıllık değişim
-31.15%
21 Eylül, Pazar