Dövizler / TSQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TSQ: Townsquare Media Inc Class A
7.03 USD 0.16 (2.33%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TSQ fiyatı bugün 2.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.86 ve Yüksek fiyatı olarak 7.15 aralığında işlem gördü.
Townsquare Media Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSQ haberleri
- Townsquare (TSQ) Q2 Revenue Slips 2%
- Townsquare (TSQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Townsquare Media LLC earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Townsquare Media (TSQ) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Townsquare Media Stock: What To Watch For When Q2 Earnings Are Announced (NYSE:TSQ)
- Roku (ROKU) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Townsquare (TSQ) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- Townsquare Media’s outlook revised to negative by S&P Global Ratings
- Townsquare Media, Inc. (TSQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Townsquare Media, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSQ)
- Science Applications International, Getty Images And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castellum (AMEX:CTM), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
Günlük aralık
6.86 7.15
Yıllık aralık
6.47 10.79
- Önceki kapanış
- 6.87
- Açılış
- 6.87
- Satış
- 7.03
- Alış
- 7.33
- Düşük
- 6.86
- Yüksek
- 7.15
- Hacim
- 148
- Günlük değişim
- 2.33%
- Aylık değişim
- -1.13%
- 6 aylık değişim
- -13.00%
- Yıllık değişim
- -31.15%
21 Eylül, Pazar