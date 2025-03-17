Валюты / TSQ
TSQ: Townsquare Media Inc Class A
7.00 USD 0.06 (0.86%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TSQ за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.95, а максимальная — 7.02.
Следите за динамикой Townsquare Media Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TSQ
Дневной диапазон
6.95 7.02
Годовой диапазон
6.47 10.79
- Предыдущее закрытие
- 6.94
- Open
- 6.98
- Bid
- 7.00
- Ask
- 7.30
- Low
- 6.95
- High
- 7.02
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- -1.55%
- 6-месячное изменение
- -13.37%
- Годовое изменение
- -31.44%
