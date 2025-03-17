Moedas / TSQ
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TSQ: Townsquare Media Inc Class A
6.88 USD 0.04 (0.58%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSQ para hoje mudou para 0.58%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.81 e o mais alto foi 6.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Townsquare Media Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSQ Notícias
- Townsquare (TSQ) Q2 Revenue Slips 2%
- Townsquare (TSQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Townsquare Media LLC earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Townsquare Media (TSQ) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Townsquare Media Stock: What To Watch For When Q2 Earnings Are Announced (NYSE:TSQ)
- Roku (ROKU) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Townsquare (TSQ) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- Townsquare Media’s outlook revised to negative by S&P Global Ratings
- Townsquare Media, Inc. (TSQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Townsquare Media, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSQ)
- Science Applications International, Getty Images And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castellum (AMEX:CTM), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
Faixa diária
6.81 6.93
Faixa anual
6.47 10.79
- Fechamento anterior
- 6.84
- Open
- 6.82
- Bid
- 6.88
- Ask
- 7.18
- Low
- 6.81
- High
- 6.93
- Volume
- 39
- Mudança diária
- 0.58%
- Mudança mensal
- -3.23%
- Mudança de 6 meses
- -14.85%
- Mudança anual
- -32.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh