Währungen / TSQ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TSQ: Townsquare Media Inc Class A
6.86 USD 0.01 (0.15%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSQ hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.86 bis zu einem Hoch von 6.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Townsquare Media Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSQ News
- Townsquare (TSQ) Q2 Revenue Slips 2%
- Townsquare (TSQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Townsquare Media LLC earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Townsquare Media (TSQ) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Townsquare Media Stock: What To Watch For When Q2 Earnings Are Announced (NYSE:TSQ)
- Roku (ROKU) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Townsquare (TSQ) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- Townsquare Media’s outlook revised to negative by S&P Global Ratings
- Townsquare Media, Inc. (TSQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Townsquare Media, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSQ)
- Science Applications International, Getty Images And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castellum (AMEX:CTM), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
Tagesspanne
6.86 6.91
Jahresspanne
6.47 10.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.87
- Eröffnung
- 6.87
- Bid
- 6.86
- Ask
- 7.16
- Tief
- 6.86
- Hoch
- 6.91
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -3.52%
- 6-Monatsänderung
- -15.10%
- Jahresänderung
- -32.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K