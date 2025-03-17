Devises / TSQ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TSQ: Townsquare Media Inc Class A
7.03 USD 0.16 (2.33%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TSQ a changé de 2.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.86 et à un maximum de 7.15.
Suivez la dynamique Townsquare Media Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSQ Nouvelles
- Townsquare (TSQ) Q2 Revenue Slips 2%
- Townsquare (TSQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Townsquare Media LLC earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Townsquare Media (TSQ) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Townsquare Media Stock: What To Watch For When Q2 Earnings Are Announced (NYSE:TSQ)
- Roku (ROKU) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Townsquare (TSQ) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- Townsquare Media’s outlook revised to negative by S&P Global Ratings
- Townsquare Media, Inc. (TSQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Townsquare Media, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSQ)
- Science Applications International, Getty Images And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castellum (AMEX:CTM), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
Range quotidien
6.86 7.15
Range Annuel
6.47 10.79
- Clôture Précédente
- 6.87
- Ouverture
- 6.87
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Plus Bas
- 6.86
- Plus Haut
- 7.15
- Volume
- 148
- Changement quotidien
- 2.33%
- Changement Mensuel
- -1.13%
- Changement à 6 Mois
- -13.00%
- Changement Annuel
- -31.15%
20 septembre, samedi