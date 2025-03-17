QuotazioniSezioni
TSQ: Townsquare Media Inc Class A

7.03 USD 0.16 (2.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TSQ ha avuto una variazione del 2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.86 e ad un massimo di 7.15.

Segui le dinamiche di Townsquare Media Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
6.86 7.15
Intervallo Annuale
6.47 10.79
Chiusura Precedente
6.87
Apertura
6.87
Bid
7.03
Ask
7.33
Minimo
6.86
Massimo
7.15
Volume
148
Variazione giornaliera
2.33%
Variazione Mensile
-1.13%
Variazione Semestrale
-13.00%
Variazione Annuale
-31.15%
