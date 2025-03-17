Valute / TSQ
TSQ: Townsquare Media Inc Class A
7.03 USD 0.16 (2.33%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSQ ha avuto una variazione del 2.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.86 e ad un massimo di 7.15.
Segui le dinamiche di Townsquare Media Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TSQ News
Intervallo Giornaliero
6.86 7.15
Intervallo Annuale
6.47 10.79
- Chiusura Precedente
- 6.87
- Apertura
- 6.87
- Bid
- 7.03
- Ask
- 7.33
- Minimo
- 6.86
- Massimo
- 7.15
- Volume
- 148
- Variazione giornaliera
- 2.33%
- Variazione Mensile
- -1.13%
- Variazione Semestrale
- -13.00%
- Variazione Annuale
- -31.15%
21 settembre, domenica