Divisas / TSQ
TSQ: Townsquare Media Inc Class A
6.84 USD 0.16 (2.29%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TSQ de hoy ha cambiado un -2.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.84, mientras que el máximo ha alcanzado 7.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Townsquare Media Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TSQ News
- Townsquare (TSQ) Q2 Revenue Slips 2%
- Townsquare (TSQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Townsquare Media LLC earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- Townsquare Media (TSQ) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Townsquare Media Stock: What To Watch For When Q2 Earnings Are Announced (NYSE:TSQ)
- Roku (ROKU) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Townsquare (TSQ) Surges 6.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- Townsquare Media’s outlook revised to negative by S&P Global Ratings
- Townsquare Media, Inc. (TSQ) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Townsquare Media, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TSQ)
- Science Applications International, Getty Images And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castellum (AMEX:CTM), Consolidated Water Co (NASDAQ:CWCO)
Rango diario
6.84 7.08
Rango anual
6.47 10.79
- Cierres anteriores
- 7.00
- Open
- 7.00
- Bid
- 6.84
- Ask
- 7.14
- Low
- 6.84
- High
- 7.08
- Volumen
- 55
- Cambio diario
- -2.29%
- Cambio mensual
- -3.80%
- Cambio a 6 meses
- -15.35%
- Cambio anual
- -33.01%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B