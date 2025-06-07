FiyatlarBölümler
Dövizler / TSLT
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF

27.52 USD 0.06 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TSLT fiyatı bugün -0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.18 ve Yüksek fiyatı olarak 28.44 aralığında işlem gördü.

T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
27.18 28.44
Yıllık aralık
8.62 56.83
Önceki kapanış
27.58
Açılış
28.30
Satış
27.52
Alış
27.82
Düşük
27.18
Yüksek
28.44
Hacim
2.532 K
Günlük değişim
-0.22%
Aylık değişim
70.93%
6 aylık değişim
103.40%
Yıllık değişim
44.08%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
$​-251.312 B
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%