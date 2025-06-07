Moedas / TSLT
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF
27.52 USD 0.06 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TSLT para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.18 e o mais alto foi 28.44.
Veja a dinâmica do par de moedas T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
27.18 28.44
Faixa anual
8.62 56.83
- Fechamento anterior
- 27.58
- Open
- 28.30
- Bid
- 27.52
- Ask
- 27.82
- Low
- 27.18
- High
- 28.44
- Volume
- 2.532 K
- Mudança diária
- -0.22%
- Mudança mensal
- 70.93%
- Mudança de 6 meses
- 103.40%
- Mudança anual
- 44.08%
