TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF

27.52 USD 0.06 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TSLT para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.18 e o mais alto foi 28.44.

Veja a dinâmica do par de moedas T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
27.18 28.44
Faixa anual
8.62 56.83
Fechamento anterior
27.58
Open
28.30
Bid
27.52
Ask
27.82
Low
27.18
High
28.44
Volume
2.532 K
Mudança diária
-0.22%
Mudança mensal
70.93%
Mudança de 6 meses
103.40%
Mudança anual
44.08%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
$​-251.312 bilh
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-439.822 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%