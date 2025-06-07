Divisas / TSLT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF
27.52 USD 0.06 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TSLT de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.18, mientras que el máximo ha alcanzado 28.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
27.18 28.44
Rango anual
8.62 56.83
- Cierres anteriores
- 27.58
- Open
- 28.30
- Bid
- 27.52
- Ask
- 27.82
- Low
- 27.18
- High
- 28.44
- Volumen
- 2.532 K
- Cambio diario
- -0.22%
- Cambio mensual
- 70.93%
- Cambio a 6 meses
- 103.40%
- Cambio anual
- 44.08%
23 septiembre, martes
12:30
USD
- Act.
- $-251.312 B
- Pronós.
- $-406.051 B
- Prev.
- $-439.822 B
13:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 4.04 M
- Prev.
- 4.01 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -2.0%
- Prev.
- 2.0%
16:35
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.641%