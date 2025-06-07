CotationsSections
Devises / TSLT
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF

27.52 USD 0.06 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TSLT a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.18 et à un maximum de 28.44.

Suivez la dynamique T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
27.18 28.44
Range Annuel
8.62 56.83
Clôture Précédente
27.58
Ouverture
28.30
Bid
27.52
Ask
27.82
Plus Bas
27.18
Plus Haut
28.44
Volume
2.532 K
Changement quotidien
-0.22%
Changement Mensuel
70.93%
Changement à 6 Mois
103.40%
Changement Annuel
44.08%
23 septembre, mardi
12:30
USD
Compte Courant
Act
$​-251.312 B
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-439.822 B
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes
Act
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vente de Maisons Existantes m/m
Act
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Vente des enchères de billet de banque de 2 ans
Act
Fcst
Prev
3.641%