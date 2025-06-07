Valute / TSLT
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF
27.52 USD 0.06 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TSLT ha avuto una variazione del -0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 27.18 e ad un massimo di 28.44.
Segui le dinamiche di T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
27.18 28.44
Intervallo Annuale
8.62 56.83
- Chiusura Precedente
- 27.58
- Apertura
- 28.30
- Bid
- 27.52
- Ask
- 27.82
- Minimo
- 27.18
- Massimo
- 28.44
- Volume
- 2.532 K
- Variazione giornaliera
- -0.22%
- Variazione Mensile
- 70.93%
- Variazione Semestrale
- 103.40%
- Variazione Annuale
- 44.08%
