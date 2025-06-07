КотировкиРазделы
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF

27.52 USD 0.06 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TSLT за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.18, а максимальная — 28.44.

Следите за динамикой T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
27.18 28.44
Годовой диапазон
8.62 56.83
Предыдущее закрытие
27.58
Open
28.30
Bid
27.52
Ask
27.82
Low
27.18
High
28.44
Объем
2.532 K
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
70.93%
6-месячное изменение
103.40%
Годовое изменение
44.08%
23 сентября, вторник
12:30
USD
Счет текущих операций
Акт.
$​-251.312 млрд
Прог.
$​-406.051 млрд
Пред.
$​-439.822 млрд
13:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.04 млн
Пред.
4.01 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-2.0%
Пред.
2.0%
16:35
USD
Выступление председателя ФРС Пауэлла
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 2-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.641%