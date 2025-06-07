KurseKategorien
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF

27.52 USD 0.06 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TSLT hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.18 bis zu einem Hoch von 28.44 gehandelt.

Verfolgen Sie die T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.18 28.44
Jahresspanne
8.62 56.83
Vorheriger Schlusskurs
27.58
Eröffnung
28.30
Bid
27.52
Ask
27.82
Tief
27.18
Hoch
28.44
Volumen
2.532 K
Tagesänderung
-0.22%
Monatsänderung
70.93%
6-Monatsänderung
103.40%
Jahresänderung
44.08%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
$​-251.312 B
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-439.822 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%