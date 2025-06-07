Währungen / TSLT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TSLT: T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF
27.52 USD 0.06 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TSLT hat sich für heute um -0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.18 bis zu einem Hoch von 28.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die T-REX 2X Long Tesla Daily Target ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
27.18 28.44
Jahresspanne
8.62 56.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.58
- Eröffnung
- 28.30
- Bid
- 27.52
- Ask
- 27.82
- Tief
- 27.18
- Hoch
- 28.44
- Volumen
- 2.532 K
- Tagesänderung
- -0.22%
- Monatsänderung
- 70.93%
- 6-Monatsänderung
- 103.40%
- Jahresänderung
- 44.08%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
- $-251.312 B
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-439.822 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%