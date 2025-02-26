Dövizler / TROO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TROO: TROOPS Inc
1.36 USD 0.02 (1.49%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TROO fiyatı bugün 1.49% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.27 ve Yüksek fiyatı olarak 1.43 aralığında işlem gördü.
TROOPS Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TROO haberleri
- TROOPS: Assessing A Path To Profitability Amidst Volatility, Strategic Shifts, Challenges
- TROOPS signs MOU for £40 million UK property portfolio acquisition
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Troops Inc Dips In After Hours Trading After Shooting Up 104% In Monday's Explosive Session - TROOPS (NASDAQ:TROO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- TROOPS subsidiary to acquire 49% stake in Taiwan co-working space firm
- TROOPS faces $404.8 million judgment in Hong Kong court case
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- TROOPS, Inc.: An Off-Putting Mix Of Risks And Opportunities (NASDAQ:TROO)
Günlük aralık
1.27 1.43
Yıllık aralık
0.49 3.41
- Önceki kapanış
- 1.34
- Açılış
- 1.35
- Satış
- 1.36
- Alış
- 1.66
- Düşük
- 1.27
- Yüksek
- 1.43
- Hacim
- 150
- Günlük değişim
- 1.49%
- Aylık değişim
- 36.00%
- 6 aylık değişim
- 76.62%
- Yıllık değişim
- -58.54%
21 Eylül, Pazar