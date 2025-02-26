시세섹션
통화 / TROO
TROO: TROOPS Inc

1.36 USD 0.02 (1.49%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TROO 환율이 오늘 1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.27이고 고가는 1.43이었습니다.

일일 변동 비율
1.27 1.43
년간 변동
0.49 3.41
이전 종가
1.34
시가
1.35
Bid
1.36
Ask
1.66
저가
1.27
고가
1.43
볼륨
150
일일 변동
1.49%
월 변동
36.00%
6개월 변동
76.62%
년간 변동율
-58.54%
20 9월, 토요일