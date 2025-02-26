통화 / TROO
TROO: TROOPS Inc
1.36 USD 0.02 (1.49%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TROO 환율이 오늘 1.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.27이고 고가는 1.43이었습니다.
TROOPS Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TROO News
- TROOPS: Assessing A Path To Profitability Amidst Volatility, Strategic Shifts, Challenges
- TROOPS signs MOU for £40 million UK property portfolio acquisition
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Troops Inc Dips In After Hours Trading After Shooting Up 104% In Monday's Explosive Session - TROOPS (NASDAQ:TROO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- TROOPS subsidiary to acquire 49% stake in Taiwan co-working space firm
- TROOPS faces $404.8 million judgment in Hong Kong court case
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- TROOPS, Inc.: An Off-Putting Mix Of Risks And Opportunities (NASDAQ:TROO)
일일 변동 비율
1.27 1.43
년간 변동
0.49 3.41
- 이전 종가
- 1.34
- 시가
- 1.35
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- 저가
- 1.27
- 고가
- 1.43
- 볼륨
- 150
- 일일 변동
- 1.49%
- 월 변동
- 36.00%
- 6개월 변동
- 76.62%
- 년간 변동율
- -58.54%
