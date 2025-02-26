Валюты / TROO
TROO: TROOPS Inc
1.27 USD 0.01 (0.78%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TROO за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.21, а максимальная — 1.37.
Следите за динамикой TROOPS Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TROO
- TROOPS signs MOU for £40 million UK property portfolio acquisition
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Troops Inc Dips In After Hours Trading After Shooting Up 104% In Monday's Explosive Session - TROOPS (NASDAQ:TROO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- TROOPS subsidiary to acquire 49% stake in Taiwan co-working space firm
- TROOPS faces $404.8 million judgment in Hong Kong court case
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- TROOPS, Inc.: An Off-Putting Mix Of Risks And Opportunities (NASDAQ:TROO)
Дневной диапазон
1.21 1.37
Годовой диапазон
0.49 3.41
- Предыдущее закрытие
- 1.28
- Open
- 1.37
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.21
- High
- 1.37
- Объем
- 122
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- 27.00%
- 6-месячное изменение
- 64.94%
- Годовое изменение
- -61.28%
