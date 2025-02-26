Valute / TROO
TROO: TROOPS Inc
1.36 USD 0.02 (1.49%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TROO ha avuto una variazione del 1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.43.
Segui le dinamiche di TROOPS Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TROO News
- TROOPS: Assessing A Path To Profitability Amidst Volatility, Strategic Shifts, Challenges
- TROOPS signs MOU for £40 million UK property portfolio acquisition
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Troops Inc Dips In After Hours Trading After Shooting Up 104% In Monday's Explosive Session - TROOPS (NASDAQ:TROO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- TROOPS subsidiary to acquire 49% stake in Taiwan co-working space firm
- TROOPS faces $404.8 million judgment in Hong Kong court case
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- TROOPS, Inc.: An Off-Putting Mix Of Risks And Opportunities (NASDAQ:TROO)
Intervallo Giornaliero
1.27 1.43
Intervallo Annuale
0.49 3.41
- Chiusura Precedente
- 1.34
- Apertura
- 1.35
- Bid
- 1.36
- Ask
- 1.66
- Minimo
- 1.27
- Massimo
- 1.43
- Volume
- 150
- Variazione giornaliera
- 1.49%
- Variazione Mensile
- 36.00%
- Variazione Semestrale
- 76.62%
- Variazione Annuale
- -58.54%
21 settembre, domenica