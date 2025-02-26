QuotazioniSezioni
TROO: TROOPS Inc

1.36 USD 0.02 (1.49%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TROO ha avuto una variazione del 1.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.27 e ad un massimo di 1.43.

Segui le dinamiche di TROOPS Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
1.27 1.43
Intervallo Annuale
0.49 3.41
Chiusura Precedente
1.34
Apertura
1.35
Bid
1.36
Ask
1.66
Minimo
1.27
Massimo
1.43
Volume
150
Variazione giornaliera
1.49%
Variazione Mensile
36.00%
Variazione Semestrale
76.62%
Variazione Annuale
-58.54%
