TROO: TROOPS Inc
1.34 USD 0.05 (3.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TROOの今日の為替レートは、3.88%変化しました。日中、通貨は1あたり1.24の安値と1.34の高値で取引されました。
TROOPS Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.24 1.34
1年のレンジ
0.49 3.41
- 以前の終値
- 1.29
- 始値
- 1.25
- 買値
- 1.34
- 買値
- 1.64
- 安値
- 1.24
- 高値
- 1.34
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 3.88%
- 1ヶ月の変化
- 34.00%
- 6ヶ月の変化
- 74.03%
- 1年の変化
- -59.15%
