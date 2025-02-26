货币 / TROO
TROO: TROOPS Inc
1.29 USD 0.02 (1.57%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TROO汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点1.21和高点1.31进行交易。
关注TROOPS Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TROO新闻
- TROOPS signs MOU for £40 million UK property portfolio acquisition
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Troops Inc Dips In After Hours Trading After Shooting Up 104% In Monday's Explosive Session - TROOPS (NASDAQ:TROO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- TROOPS subsidiary to acquire 49% stake in Taiwan co-working space firm
- TROOPS faces $404.8 million judgment in Hong Kong court case
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- TROOPS, Inc.: An Off-Putting Mix Of Risks And Opportunities (NASDAQ:TROO)
日范围
1.21 1.31
年范围
0.49 3.41
- 前一天收盘价
- 1.27
- 开盘价
- 1.25
- 卖价
- 1.29
- 买价
- 1.59
- 最低价
- 1.21
- 最高价
- 1.31
- 交易量
- 74
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 29.00%
- 6个月变化
- 67.53%
- 年变化
- -60.67%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值