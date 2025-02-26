Währungen / TROO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TROO: TROOPS Inc
1.40 USD 0.06 (4.48%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TROO hat sich für heute um 4.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.27 bis zu einem Hoch von 1.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die TROOPS Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TROO News
- TROOPS: Assessing A Path To Profitability Amidst Volatility, Strategic Shifts, Challenges
- TROOPS signs MOU for £40 million UK property portfolio acquisition
- Dow Falls Over 100 Points; JPMorgan Posts Upbeat Earnings - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Why Trade Desk Shares Are Trading Higher By 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ansys (NASDAQ:ANSS), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- Troops Inc Dips In After Hours Trading After Shooting Up 104% In Monday's Explosive Session - TROOPS (NASDAQ:TROO)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.20%
- TROOPS subsidiary to acquire 49% stake in Taiwan co-working space firm
- TROOPS faces $404.8 million judgment in Hong Kong court case
- Troops Inc. seals deal with Wang & Lee Holdings
- TROOPS, Inc.: An Off-Putting Mix Of Risks And Opportunities (NASDAQ:TROO)
Tagesspanne
1.27 1.42
Jahresspanne
0.49 3.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.34
- Eröffnung
- 1.35
- Bid
- 1.40
- Ask
- 1.70
- Tief
- 1.27
- Hoch
- 1.42
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 4.48%
- Monatsänderung
- 40.00%
- 6-Monatsänderung
- 81.82%
- Jahresänderung
- -57.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K