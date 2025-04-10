Dövizler / TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc
10.13 USD 0.12 (1.20%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TPST fiyatı bugün 1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.05 ve Yüksek fiyatı olarak 10.34 aralığında işlem gördü.
Tempest Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TPST haberleri
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Tempest gets NMPA approval for pivotal trial of liver cancer drug
- Tempest Therapeutics ends ATM prospectus with Jefferies
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Tempest Therapeutics stock rises on EMA Orphan Drug Designation
- Tempest Receives Orphan Drug Designation from the European Medicines Agency for Amezalpat for the Treatment of Patients with HCC
- Tempest Therapeutics stock rises on FDA Orphan Drug Designation
- Tempest Weighs M&A, Analyst Sees A "Broken Story" Despite Phase 2 Liver Cancer Study Success - Tempest Therapeutics (NASDAQ:TPST)
Günlük aralık
10.05 10.34
Yıllık aralık
0.41 11.95
- Önceki kapanış
- 10.01
- Açılış
- 10.15
- Satış
- 10.13
- Alış
- 10.43
- Düşük
- 10.05
- Yüksek
- 10.34
- Hacim
- 61
- Günlük değişim
- 1.20%
- Aylık değişim
- 4.43%
- 6 aylık değişim
- 1287.67%
- Yıllık değişim
- 623.57%
21 Eylül, Pazar