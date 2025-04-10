КотировкиРазделы
TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc

10.04 USD 0.12 (1.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TPST за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.80, а максимальная — 10.18.

Новости TPST

Дневной диапазон
9.80 10.18
Годовой диапазон
0.41 11.95
Предыдущее закрытие
9.92
Open
10.00
Bid
10.04
Ask
10.34
Low
9.80
High
10.18
Объем
56
Дневное изменение
1.21%
Месячное изменение
3.51%
6-месячное изменение
1275.34%
Годовое изменение
617.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.