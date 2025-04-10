Валюты / TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc
10.04 USD 0.12 (1.21%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPST за сегодня изменился на 1.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.80, а максимальная — 10.18.
Следите за динамикой Tempest Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TPST
Дневной диапазон
9.80 10.18
Годовой диапазон
0.41 11.95
- Предыдущее закрытие
- 9.92
- Open
- 10.00
- Bid
- 10.04
- Ask
- 10.34
- Low
- 9.80
- High
- 10.18
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- 1.21%
- Месячное изменение
- 3.51%
- 6-месячное изменение
- 1275.34%
- Годовое изменение
- 617.14%
