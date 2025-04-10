Moedas / TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc
10.04 USD 0.46 (4.80%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TPST para hoje mudou para 4.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.75 e o mais alto foi 10.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Tempest Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPST Notícias
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Tempest gets NMPA approval for pivotal trial of liver cancer drug
- Tempest Therapeutics ends ATM prospectus with Jefferies
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Tempest Therapeutics stock rises on EMA Orphan Drug Designation
- Tempest Receives Orphan Drug Designation from the European Medicines Agency for Amezalpat for the Treatment of Patients with HCC
- Tempest Therapeutics stock rises on FDA Orphan Drug Designation
- Tempest Weighs M&A, Analyst Sees A "Broken Story" Despite Phase 2 Liver Cancer Study Success - Tempest Therapeutics (NASDAQ:TPST)
Faixa diária
9.75 10.20
Faixa anual
0.41 11.95
- Fechamento anterior
- 9.58
- Open
- 9.94
- Bid
- 10.04
- Ask
- 10.34
- Low
- 9.75
- High
- 10.20
- Volume
- 51
- Mudança diária
- 4.80%
- Mudança mensal
- 3.51%
- Mudança de 6 meses
- 1275.34%
- Mudança anual
- 617.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh