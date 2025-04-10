クォートセクション
通貨 / TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc

10.01 USD 0.43 (4.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TPSTの今日の為替レートは、4.49%変化しました。日中、通貨は1あたり9.75の安値と10.20の高値で取引されました。

Tempest Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.75 10.20
1年のレンジ
0.41 11.95
以前の終値
9.58
始値
9.94
買値
10.01
買値
10.31
安値
9.75
高値
10.20
出来高
123
1日の変化
4.49%
1ヶ月の変化
3.20%
6ヶ月の変化
1271.23%
1年の変化
615.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K