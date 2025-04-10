通貨 / TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc
10.01 USD 0.43 (4.49%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TPSTの今日の為替レートは、4.49%変化しました。日中、通貨は1あたり9.75の安値と10.20の高値で取引されました。
Tempest Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TPST News
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Tempest gets NMPA approval for pivotal trial of liver cancer drug
- Tempest Therapeutics ends ATM prospectus with Jefferies
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Tempest Therapeutics stock rises on EMA Orphan Drug Designation
- Tempest Receives Orphan Drug Designation from the European Medicines Agency for Amezalpat for the Treatment of Patients with HCC
- Tempest Therapeutics stock rises on FDA Orphan Drug Designation
- Tempest Weighs M&A, Analyst Sees A "Broken Story" Despite Phase 2 Liver Cancer Study Success - Tempest Therapeutics (NASDAQ:TPST)
1日のレンジ
9.75 10.20
1年のレンジ
0.41 11.95
- 以前の終値
- 9.58
- 始値
- 9.94
- 買値
- 10.01
- 買値
- 10.31
- 安値
- 9.75
- 高値
- 10.20
- 出来高
- 123
- 1日の変化
- 4.49%
- 1ヶ月の変化
- 3.20%
- 6ヶ月の変化
- 1271.23%
- 1年の変化
- 615.00%
