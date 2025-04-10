Devises / TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc
10.13 USD 0.12 (1.20%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TPST a changé de 1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.05 et à un maximum de 10.34.
Suivez la dynamique Tempest Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TPST Nouvelles
- Biodexa Moves Into Phase 3 With eRapa For FAP With First Patient Enrolled - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Pfizer (NYSE:PFE)
- How Biodexa Is Racing To Get Its Phase 3 Program In FAP Under Way And Gain First-Mover Advantage In A $7B Addressable Market - Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX), Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA)
- Tempest gets NMPA approval for pivotal trial of liver cancer drug
- Tempest Therapeutics ends ATM prospectus with Jefferies
- Why Circle Internet Group Shares Are Trading Higher By Around 18%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Circle Internet Group (NYSE:CRCL), Davis Commodities (NASDAQ:DTCK)
- Tempest Therapeutics stock rises on EMA Orphan Drug Designation
- Tempest Receives Orphan Drug Designation from the European Medicines Agency for Amezalpat for the Treatment of Patients with HCC
- Tempest Therapeutics stock rises on FDA Orphan Drug Designation
- Tempest Weighs M&A, Analyst Sees A "Broken Story" Despite Phase 2 Liver Cancer Study Success - Tempest Therapeutics (NASDAQ:TPST)
Range quotidien
10.05 10.34
Range Annuel
0.41 11.95
- Clôture Précédente
- 10.01
- Ouverture
- 10.15
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- Plus Bas
- 10.05
- Plus Haut
- 10.34
- Volume
- 61
- Changement quotidien
- 1.20%
- Changement Mensuel
- 4.43%
- Changement à 6 Mois
- 1287.67%
- Changement Annuel
- 623.57%
20 septembre, samedi